Россия сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия доступна на сайте организации.

Сборная России осталась на 38-м месте в списке. На счету команды под руководством Валерия Карпина 1498,84 балла.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидером по-прежнему является сборная Аргентины, следом располагаются Франция и Англия.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.