Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Анастасия Павлюченкова
Сегодня
15:30 (Мск)
Даниэль Коллинз
Доха (ж)
Автомобилист
Сегодня
17:00 (Мск)
Авангард
Фонбет Чемпионат КХЛ
Ак Барс
Сегодня
19:00 (Мск)
Металлург Мг
Фонбет Чемпионат КХЛ
Локомотив
Сегодня
19:00 (Мск)
ЦСКА
Фонбет Чемпионат КХЛ
СКА
Сегодня
19:30 (Мск)
Салават Юлаев
Фонбет Чемпионат КХЛ
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
03:00 (Мск)
Колорадо Эвеланш
НХЛ - регулярный чемпионат
13:08, 15 февраля 2024Спорт

Россия сохранила позицию в рейтинге ФИФА

Сборная России сохранила 38-ю позицию в рейтинге ФИФА

Фото: Alexander Kulebyakin / Globallookpress.com

Сборная России сохранила позицию в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА). Обновленная версия доступна на сайте организации.

Сборная России осталась на 38-м месте в списке. На счету команды под руководством Валерия Карпина 1498,84 балла.

В топ-10 рейтинга изменений не произошло. Лидером по-прежнему является сборная Аргентины, следом располагаются Франция и Англия.

28 февраля 2022 года ФИФА и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) исключили российские сборные и клубы из розыгрышей международных турниров. Команды не выступают в еврокубках, а сборная России потеряла возможность бороться за выход в финальную часть чемпионата мира-2022 и не участвует в квалификации Евро-2024.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Коршунова
      Обсудить
      Последние новости

      Выросло число погибших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду

      Дженнифер Лопес назвала причину воссоединения с Беном Аффлеком спустя 20 лет

      Сторонника «Яблока» арестовали за развратные действия против несовершеннолетней

      Жительница рассказала о первых минутах обстрела Белгорода

      В России назвали целенаправленным удар по скоплению мирных жителей в Белгороде

      Обломки сбитых над Белгородом украинских ракет сняли на видео

      В одном из районов Белоруссии на границе с Украиной ввели режим КТО

      Российская стилистка посоветовала дарить мужчинам трусы и носки на 23 Февраля

      Космический солнечный парус успешно испытали

      Полковник объяснил возможность России выставить ультиматум Украине по Авдеевке

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше