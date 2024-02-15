Россиянам дали советы в борьбе с запахом от кота

Эксперты посоветовали бороться с кошачьим запахом уксусом и содой

Домохозяйкам посоветовали бороться с кошачьим запахом в квартире уксусом и содой. Этим и другим советом поделились эксперты «МОС СМИ».

Рекомендуется нанести соду на проблемное место, после чего налить сверху немного уксуса. Место необходимо обработать пылесосом через 3-4 часа.

Для решения проблемы с мебелью и коврами стоит провести глубокую чистку с помощью пароочистителя. Избавиться от запаха в короткий срок помогут специальные спреи, которые продаются в зоомагазинах. Кроме того, домохозяйкам напомнили о необходимости проветривать помещения.

Ранее эксперты дали домохозяйкам советы по предотвращению образования конденсата на окнах. Для этого рекомендуется использовать осушители воздуха, а также утеплять окна, принимать душ в закрытой ванной и готовить еду в кухне с вытяжкой, а также регулярно проветривать помещение.