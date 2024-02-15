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10:56, 15 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин вместе с приятелем похитил женщину и забрал у нее ноутбук на продажу

Житель Иркутска получил 6,5 года колонии за похищение женщины и ее ноутбука

Фото: Иван Водопьянов / Коммерсантъ

Ангарский суд приговорил к 6,5 года лишения свободы 35-летнего жителя Иркутска, который ограбил женщину и похитил ее из квартиры. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель прокуратуры Иркутской области Евгения Алферова.

Мужчину признали виновным по статьям 161 («Грабеж») и 126 («Похищение человека») УК РФ. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Установлено, что в мае 2022 года подсудимый вместе с приятелем пришел в квартиру к потерпевшей в поселке Мегет и, применяя насилие, забрал у нее ноутбук. Затем мужчины продолжили наносить женщине телесные повреждения и против ее воли увезли в частный дом, где удерживали цепью в подполе и одной из комнат.

Ноутбук злоумышленники попытались сдать в скупку, а когда у них не получилось, подельник осужденного вернулся в дом и избил потерпевшую кочергой. Тогда женщина предложила им помощь с продажей техники и на месте попросила у продавца скупки вызвать скорую помощь и полицию.

Вскоре сотрудники правоохранительных органов задержали злоумышленников и предъявили им обвинение по уголовному делу. Приятеля осужденного признали невменяемым по заключению судебно-психиатрической экспертизы, его направили на принудительное лечение по решению суда.

Ранее в Красноярском крае двое мужчин представились женщине полицейскими и похитили ее ради денег.

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      Олеся Мицкевич
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