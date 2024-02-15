Рубль стал чаще использоваться при расчетах между Россией и Турцией

Frank Media: доля рубля в расчетах РФ и Турции в 2023 году выросла почти вдвое

Рубль стал чаще использоваться при расчетах с Турцией. Его доля в товарообороте этой страны в 2023 году выросла до 0,19 процента (максимума за 10 лет) по сравнению с 0,1 процента годом ранее, а объем сделок в российской валюте составил 1,19 миллиарда в долларовом выражении, подсчитали журналисты Frank Media на основании статистических данных правительственного агентства TurkStat.

При этом турецкий рублевый экспорт увеличился в 1,8 раза, до 714 миллионов долларов, а импорт — в 2,2 раза, до 474 миллионов.

Общий товарооборот Турции за прошлый год оценили в 617 миллионов долларов. На резервные валюты, в список которых помимо американского платежного средства входят евро, британские фунты и японские йены, пришлось 93,4 процента расчетов, еще 5,6 процента экспортно-импортных операций были оплачены в турецких лирах.

Ранее в России прокомментировали ситуацию с блокировкой платежей отечественных компаний в Турции, возникшую в начале 2024 года из-за угрозы вторичных санкций США. По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, такие случаи чаще происходят в небольших кредитных организациях. Банки обходятся без автоматической блокировки, проводя ее в ручном режиме и давая время на урегулирование.