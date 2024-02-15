Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
14:46, 15 февраля 2024Экономика

Рубль стал чаще использоваться при расчетах между Россией и Турцией

Frank Media: доля рубля в расчетах РФ и Турции в 2023 году выросла почти вдвое

Фото: EVGENY724 / Shutterstock / Fotodom

Рубль стал чаще использоваться при расчетах с Турцией. Его доля в товарообороте этой страны в 2023 году выросла до 0,19 процента (максимума за 10 лет) по сравнению с 0,1 процента годом ранее, а объем сделок в российской валюте составил 1,19 миллиарда в долларовом выражении, подсчитали журналисты Frank Media на основании статистических данных правительственного агентства TurkStat.

При этом турецкий рублевый экспорт увеличился в 1,8 раза, до 714 миллионов долларов, а импорт — в 2,2 раза, до 474 миллионов.

Общий товарооборот Турции за прошлый год оценили в 617 миллионов долларов. На резервные валюты, в список которых помимо американского платежного средства входят евро, британские фунты и японские йены, пришлось 93,4 процента расчетов, еще 5,6 процента экспортно-импортных операций были оплачены в турецких лирах.

Ранее в России прокомментировали ситуацию с блокировкой платежей отечественных компаний в Турции, возникшую в начале 2024 года из-за угрозы вторичных санкций США. По словам президента Ассоциации «Российско-турецкий диалог» Арсена Аюпова, такие случаи чаще происходят в небольших кредитных организациях. Банки обходятся без автоматической блокировки, проводя ее в ручном режиме и давая время на урегулирование.

Что думаешь? Оцени!
      Дмитрий Воронин
      Обсудить
      Последние новости

      ВСУ обстреляли торговый центр и школьный стадион в Белгороде. Есть погибшие и пострадавшие

      Рейтинг доверия украинцев к Зеленскому снизился

      Суд в Риге признал законной депортацию россиян из-за языка

      США сообщили о перехвате поставок иранского оружия хуситам

      Россиянам расскажут о защите от рисков в сети

      На Москву обрушился рекордный снегопад

      У человекообразных обезьян нашли чувство юмора

      Троих россиян арестовали за нападения на прохожих с молотком

      45-летняя Любовь Толкалина показала внешность без макияжа

      Губерниев высмеял слова Вяльбе о зависти иностранцев к российским турнирам

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше