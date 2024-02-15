Устроивших перестрелку в российском городе мигрантов задержали

В Самаре задержали двух мигрантов, устроивших перестрелку в Тюмени

Сотрудники уголовного розыска нашли в Самаре двух мужчин, устроивших перестрелку 5 января во дворе жилого дома в Тюмени. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе МВД России.

Бойцы спецназа Росгвардии задержали подозреваемых, оказавшихся гражданами одной из бывших советских республик 1987 и 2003 года рождения. Они находились в федеральном розыске по подозрению в покушении на убийство.

В настоящее время мигрантов этапировали в Тюмень и передали следователям. В МВД предоставили оперативное видео с задержанными.

На кадрах один из них говорит, что стрелял с целью защиты. Он извинился перед жителями Тюмени за стрельбу.

5 января в Тюмени на улице Муравленко мигранты устроили перестрелку в результате которой пострадал гражданин 1985 года рождения.