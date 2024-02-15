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15:37, 15 февраля 2024Мир

Сестра Ким Чен Ына оценила слова премьера Японии о нем

Ким Е Чжон: слова премьера Японии Кисиды о Ким Чен Ыне можно оценивать позитивно

Фото: Korean Central News Agency / Reuters

Сестра Ким Чен Ына заявила, что слова премьер-министра Японии Фумио Кисиды о лидере Северной Кореи можно оценивать позитивно, если его намерения чисты. Ее слова приводит Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

«На мой взгляд, нет причин не оценивать позитивно это заявление премьера Кисиды, если он искренен в своих намерениях развивать отношения с КНДР, решительно избавившись от оков прошлого», — отметила Ким Е Чжон, комментируя намерение Кисиды организовать встречу с северокорейским лидером.

Ранее сообщалось, что премьер-министр Японии объявил о желании улучшить отношения с КНДР и лично с Ким Чен Ыном на фоне падения своей популярности.

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      Лина Пивоварова
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