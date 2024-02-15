Шестиметровый крокодил затерроризировал жителей пакистанского города

Pakistan Observer: в Пакистане огромный крокодил затерроризировал горожан

В Пакистане жители города Касур, провинция Пенджаб, пожаловались на затерроризировавшего их крокодила. Об этом сообщает Pakistan Observer.

Шестиметровая рептилия поселилась в реке Сатледж, а недавно вылезла на берег и целый день принимала солнечные ванны, наводя ужас на горожан. Большое количество людей пришло посмотреть на огромного крокодила.

Теперь местные жители, часто передвигающиеся на лодках, вынуждены менять свой привычный маршрут. «В любой момент такой зверь может утащить лодку под воду», — говорят опасающиеся быть съеденными крокодилом люди.

Ранее сообщалось, что острорылые крокодилы расплодились в охладительной системе ядерной электростанции Терки-Пойнт в американском штате Флорида. В каналах и водоемах Терки-Пойнт обитают по меньшей мере 400 взрослых рептилий.

