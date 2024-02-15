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11:31, 15 февраля 2024Из жизни

Шестиметровый крокодил затерроризировал жителей пакистанского города

Pakistan Observer: в Пакистане огромный крокодил затерроризировал горожан

Фото: Simon Watkinson / Unsplash

В Пакистане жители города Касур, провинция Пенджаб, пожаловались на затерроризировавшего их крокодила. Об этом сообщает Pakistan Observer.

Шестиметровая рептилия поселилась в реке Сатледж, а недавно вылезла на берег и целый день принимала солнечные ванны, наводя ужас на горожан. Большое количество людей пришло посмотреть на огромного крокодила.

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Теперь местные жители, часто передвигающиеся на лодках, вынуждены менять свой привычный маршрут. «В любой момент такой зверь может утащить лодку под воду», — говорят опасающиеся быть съеденными крокодилом люди.

Ранее сообщалось, что острорылые крокодилы расплодились в охладительной системе ядерной электростанции Терки-Пойнт в американском штате Флорида. В каналах и водоемах Терки-Пойнт обитают по меньшей мере 400 взрослых рептилий.

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      Алиса Удовик
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