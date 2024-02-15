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17:25, 15 февраля 2024Мир

Скандинавская страна обучит украинских морпехов операциям на малых судах

Минобороны Норвегии начнет подготовку морпехов ВСУ для операций на малых судах

Фото: Mstyslav Chernov / AP

Министерство обороны Норвегии начнет весной подготовку морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) для операций на малых судах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сказано в сообщении, ведомство запустит программу украинских морпехов продолжительностью не менее года. Решение принято в рамках коалиции с Британией по поддержке военно-морских сил и береговой охраны Украины.

«Норвежская армия уже наладила тесные отношения с украинскими морскими пехотинцами посредством обучения в Норвегии», — заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Также правительство скандинавской страны проспонсирует закупку лодок и оборудования на сумму 50 миллионов норвежских крон (520,9 миллиона рублей).

Ранее также Минобороны Норвегии сообщило о передаче Украине систем ПВО NASAMS на сумму 325,9 миллиона долларов. Правительство страны предложило парламенту заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем.

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      Юрий Леонов
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