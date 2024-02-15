Скандинавская страна обучит украинских морпехов операциям на малых судах

Минобороны Норвегии начнет подготовку морпехов ВСУ для операций на малых судах

Министерство обороны Норвегии начнет весной подготовку морских пехотинцев Вооруженных сил Украины (ВСУ) для операций на малых судах. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Как сказано в сообщении, ведомство запустит программу украинских морпехов продолжительностью не менее года. Решение принято в рамках коалиции с Британией по поддержке военно-морских сил и береговой охраны Украины.

«Норвежская армия уже наладила тесные отношения с украинскими морскими пехотинцами посредством обучения в Норвегии», — заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам. Также правительство скандинавской страны проспонсирует закупку лодок и оборудования на сумму 50 миллионов норвежских крон (520,9 миллиона рублей).

Ранее также Минобороны Норвегии сообщило о передаче Украине систем ПВО NASAMS на сумму 325,9 миллиона долларов. Правительство страны предложило парламенту заказать еще десять пусковых установок и четыре пункта управления огнем.