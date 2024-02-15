Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:11, 15 февраля 2024Бывший СССР

Солдатам ВСУ в Авдеевке объявили ультиматум о капитуляции

Военкор Лисицын: солдатам ВСУ в Авдеевке объявили ультиматум о капитуляции

Фото: Gleb Garanich / Reuters

В районе Авдеевки наступает критический момент — солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) предъявлен ультиматум о капитуляции. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram.

По словам Лисицына, решение о следующих действиях ВСУ будет принято на высшем уровне, непосредственно президентом Владимиром Зеленским. Командование ВСУ, по его мнению, осознает невозможность удержания города.

Также военный корреспондент считает, что до окружения на юге города, которое приведет к значительным потерям украинских солдат, осталось всего несколько дней. «Российская армия готовит мощный танковый удар, целью которого является прорыв и окончательное закрытие котла, и это не секрет для противника», — отметил Лисицын.

Ранее военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал Авдеевку наиболее трудным направлением для ВСУ в настоящее время. Он счел, что трудности связаны с нехваткой личного состава на передовой и проблемами с поставкой помощи западными союзниками.

Узнай, на что ты имеешь право!
Что думаешь? Оцени!
      Валентин Карант
      Обсудить
      Последние новости

      В Кремле высказались о размещении ядерного оружия в космосе

      В сети обратили внимание на спетую Киркоровым в ДНР песню украинской артистки

      Экс-генерал НАТО обозначил условия начала мирных переговоров по Украине

      Здание «Известия холл» в центре Москвы после тушения пожара попало на видео

      Россиянин привез 69 килограммов лекарств из Турции и попался таможенникам

      Российские школьники ударили сверстника головой об трубу

      В России предложили увеличить стипендии

      Отец получившего 27 уколов циркулем от учительницы школьника рассказал о сыне

      По Украине нанесен массированный удар. ВСУ зафиксировали пуски 26 ракет

      Страны НАТО подписали контракты для помощи Украине на 10 миллиардов долларов

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше