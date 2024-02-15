Военкор Лисицын: солдатам ВСУ в Авдеевке объявили ультиматум о капитуляции

В районе Авдеевки наступает критический момент — солдатам Вооруженных сил Украины (ВСУ) предъявлен ультиматум о капитуляции. Об этом сообщает военный корреспондент Евгений Лисицын в своем Telegram.

По словам Лисицына, решение о следующих действиях ВСУ будет принято на высшем уровне, непосредственно президентом Владимиром Зеленским. Командование ВСУ, по его мнению, осознает невозможность удержания города.

Также военный корреспондент считает, что до окружения на юге города, которое приведет к значительным потерям украинских солдат, осталось всего несколько дней. «Российская армия готовит мощный танковый удар, целью которого является прорыв и окончательное закрытие котла, и это не секрет для противника», — отметил Лисицын.

Ранее военный эксперт, старший научный сотрудник Академии военных наук Владимир Прохватилов назвал Авдеевку наиболее трудным направлением для ВСУ в настоящее время. Он счел, что трудности связаны с нехваткой личного состава на передовой и проблемами с поставкой помощи западными союзниками.