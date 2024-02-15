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09:32, 15 февраля 2024Силовые структуры

Сотрудники российской колонии упустили осужденного и получили условный срок

Суд в Забайкалье дал 4 года условно сотрудникам ИК № 2, упустившим осужденного

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

Забайкальский краевой суд приговорил к четырем годам лишения свободы условно двух сотрудников исправительной колонии (ИК) №2 Руслана Стебенькова и Игоря Базарова, которые упустили одного из осужденных. Об этом «Ленте.ру» в четверг, 15 февраля, сообщила официальный представитель краевого суда Виктория Михайлюк.

Сотрудников признали виновными по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 («Превышение должностных полномочий») УК РФ. Им назначили испытательный срок в два года, а также лишили права занимать должности в органах государственной власти и местного самоуправления на те же два года.

По данным суда, 26 июля 2022 года Стебеньков и Базаров получили от одного из осужденных недостоверную информацию о месте хранения огнестрельного оружия и месте нахождения тела без вести пропавшего мужчины. Сотрудники российской колонии решили самостоятельно проверить его слова и вывезли информатора за территорию ИК №2. Осужденный дождался момента, когда его сопровождающие утратили бдительность, и сбежал. Его смогли задержали спустя почти месяц после побега.

Ранее суд оштрафовал бывшего начальника ИК-5 Орловской области за получение денег от одного из осужденных.

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      Олеся Мицкевич
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