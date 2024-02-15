США и ЕС обсудили «жесткие» санкции против России к годовщине начала СВО

JT: США и ЕС обсудили «жесткие» санкции против России к годовщине начала СВО

США, Европейский союз (ЕС) и другие партнеры обсудили в Брюсселе санкции против России к годовщине начала специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает The Japan Times (JT) со ссылкой на американский высокопоставленный представитель.

«Многие из нас готовы развернуть довольно надежные юбилейные пакеты санкций», — заявил источник издания. По его словам, партнеры обсудили влияние мер, введенных на данный момент США, Великобританией, ЕС и другими странами, в том числе на военно-промышленную базу и экономику России.

Американский чиновник добавил, что дальнейшие действия США будут включать противодействие уклонению от санкций.

Посланники 27 стран-членов ЕС также провели первое обсуждение нового пакета санкций. «Все делегации выразили свою поддержку предложенному пакету, за исключением одной, которая попросила немного больше времени для анализа содержания предложений», — заявил представитель ЕС.

Ранее стало известно, что 13-й пакет санкций ЕС против России может быть утвержден 19 февраля на встрече министров иностранных дел ЕС. Отмечается, что изначально в ЕС предлагали включить в пакет санкций 118 физических и юридических лиц. Однако список был дополнен и теперь речь идет о 193 объектах санкций.