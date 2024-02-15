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15:01, 15 февраля 2024Мир

США сообщили о перехвате поставок иранского оружия хуситам

CENTCOM: в Аравийском море перехвачена партия иранского оружия для хуситов

Фото: Khaled Abdullah / Reuters

Центральное командование США (CENTCOM) заявило о перехвате в Аравийском море партии иранского оружия, направлявшейся йеменскому движению хуситов «Ансар Аллах». Сообщение опубликовано на странице командования в соцсети X.

Как сообщается, катер береговой охраны США обнаружил неизвестное судно, следовавшее в сторону Йемена и взял его на абордаж. Американские моряки обнаружили более 200 упаковок, содержащих компоненты баллистических ракет средней дальности, взрывчатку и компоненты беспилотных подводных аппаратов.

«Продолжающиеся поставки современного обычного оружия хуситам являются прямым нарушением международного права и подрывают безопасность международного судоходства», — заявил командующий CENTCOM Майкл Эрик Курилла. Он назвал инцидент примером подрывной деятельности Ирана в регионе. Также командование указало на нарушение резолюции 2216 Совета Безопасности ООН.

Ранее вертолеты США потопили катера хуситов, атаковавшие контейнеровоз Hangzhou датской компании Maersk. Представители CENTCOM сообщили, что американские вертолеты откликнулись на сигнал бедствия, который подало судно.

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      Юрий Леонов
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