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12:13, 15 февраля 2024Путешествия

Стала известна судьба пассажиров аварийно севшего в Шереметьево самолета

Пассажирам аварийно севшего в Москве самолета предоставят резервный борт

Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Пассажирам российского самолета Sukhoi Superjet 100, аварийно приземлившегося в московском аэропорту Шереметьево, предоставят резервный борт для полета в Санкт-Петербург. Это стало известно агентству городских новостей «Москва».

Уточняется, что причиной посадки стало срабатывание датчика одного из двигателей, что сигнализирует о его неисправности. Лайнер сел в Москве в 11:26, пассажиров планируют отправить в город назначения в 12:20 на запасном воздушном судне.

О произошедшем стало известно ранее 15 февраля. Уточняется, что пилоты самолета запросили у Шереметьево разрешение на посадку. Лайнер вылетел из Внуково и направлялся в Питер. Во время рейса на борту обнаружили техническую неисправность. По информации Telegram-канала Mash, у Sukhoi Superjet 100 отказал левый двигатель.

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      Зарина Дзагоева
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