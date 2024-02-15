Стали известны подробности о задержанных за диверсию российских подростках

Shot: два подростка в Орле вскрыли монтировкой релейный шкаф на ж/д и подожгли

В Орле задержали 15-летнего и 16-летнего подростков за поджог на железной дороге в Орле. Подробности рассказывает Telegram-канал Shot.

По его данным, мальчики учатся в одной школе. Они вскрыли монтировкой релейный шкаф и спалили его. Это не повлияло на движение поездов. Сейчас с ребятами работают следователи.

8 февраля человек, «активно поддерживающий» Вооруженные силы Украины (ВСУ), написал несовершеннолетнему и уговорил его за деньги совершить диверсию. Тогда обвиняемый попросил друга помочь ему: они вместе приехали на перегон станций «Орел — Стальной Конь» Орловско-Курского региона Московской железной дороги и подожгли оборудование.

Возбуждено дело пункту «а» части 2 статьи 281 («Диверсия, совершенная группой лиц по предварительному сговору») УК РФ. Максимальный срок по ней — 20 лет колонии.