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03:01, 15 февраля 2024Интернет и СМИ

Стало известно о намерении НАТО создать центр подготовки бойцов ВСУ

El País: НАТО планирует открыть центр по подготовке бойцов ВСУ

Руководство НАТО планирует открыть центр по подготовке бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает испанская газета El País со ссылкой на источники.

«Новый проект призван помочь Киеву не только в военной подготовке своих солдат и военнослужащих, но и обучить их стратегии и управлению», — говорится в статье.

Отмечается, что этот центр должен расширить существующую миссию Евросоюза (ЕС). Таким образом лидеры стран Североатлантического альянса надеются дотянуть украинских военных до уровня стандартов НАТО.

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      Марина Совина
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