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08:39, 15 февраля 2024Россия

Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтебазу в российском регионе

Shot: беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгродской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, беспилотник залетел на территорию приграничного российского региона в ночь на четверг, 15 февраля. Дрон сбили, его обломки упали на территорию нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт».

Предварительно, никто не пострадал, разрушений после попытки атаки не зафиксировано. Других подробностей о происшествии не приводится.

Днем ранее, 14 февраля, сообщалось о попытке ВСУ атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области. К нефтебазе направлялся беспилотник J-22 Airborne украинской UKRJET, длина которого составляет 330 сантиметров, ширина — 460. Устройство запустили с севера Сумской области Украины в районе населенного пункта Ворожба.

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      Анастасия Шейкина
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