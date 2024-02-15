Стало известно о попытке ВСУ атаковать нефтебазу в российском регионе

Shot: беспилотник ВСУ пытался атаковать нефтебазу в Белгородской области

Беспилотник самолетного типа Вооруженных сил Украины (ВСУ) пытался атаковать Губкинскую нефтебазу в Белгродской области. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По его данным, беспилотник залетел на территорию приграничного российского региона в ночь на четверг, 15 февраля. Дрон сбили, его обломки упали на территорию нефтебазы ОАО «Белгороднефтепродукт».

Предварительно, никто не пострадал, разрушений после попытки атаки не зафиксировано. Других подробностей о происшествии не приводится.

Днем ранее, 14 февраля, сообщалось о попытке ВСУ атаковать нефтехранилище «Придонское» в Воронежской области. К нефтебазе направлялся беспилотник J-22 Airborne украинской UKRJET, длина которого составляет 330 сантиметров, ширина — 460. Устройство запустили с севера Сумской области Украины в районе населенного пункта Ворожба.