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21:05, 15 февраля 2024Из жизни

Преступники украли и уничтожили произведения искусства на миллионы долларов

В США банда за 20 лет украла и уничтожила десятки произведений искусства

Фото: Raychan / Unsplash

В США идет суд над представителями преступной группировки, которые на протяжении 20 лет совершали кражи произведений искусства на территории штата Пенсильвания, перепродавали и уничтожали их. Об этом сообщается на сайте Министерства юстиции США.

Организатором банды является Дон Тротта, которой сейчас 52 года. 9 февраля она признала себя виновной в сговоре с целью кражи крупных произведений искусства, скрытии и уничтожении объектов культурного наследия, а также перевозке украденных предметов между штатами. Группировка, в которой, помимо Тротты, состояли еще восемь человек, совершала преступления с 1999 по 2019 год.

Согласно заявлению прокуратуры, преступники похитили «бесчисленное количество» произведений искусства и ювелирных изделий из музеев и «иных учреждений». В частности, Тротта с подельниками украла картину Энди Уорхола La Grande Passion, более десятка золотых колец, которые дарят победителям чемпионатов по американскому футболу, три антикварных пистолета, стоимостью в один миллион долларов (91,6 миллиона рублей) и множество других предметов, имеющих большую историческую и художественную ценность.

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При этом преступники переплавляли предметы из драгоценных металлов в слитки и сбывали за «сотни и тысячи долларов, что значительно меньше рыночной стоимости самих предметов». Кроме того, один из преступников сжег картину «Верхний Гудзон» знаменитого американского пейзажиста XIX века Джаспера Кропси, чтобы она не попала в руки правоохранителей. Стоимость полотна оценивалась в 500 тысяч долларов (45,8 миллиона рублей).

Суд пока не определил дату вынесения приговора Тротте. Ей может грозить пять лет тюремного заключения с последующим отбыванием условного срока, а также крупный штраф. Остальные участники группировки ожидают суда.

Ранее сообщалось, что в США владельцам вернули картину, которая была украдена 54 года назад мафией в штате Нью-Джерси. В ее похищении оказался замешан одиозный сенатор.

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      Никита Савин
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