Туристы повисли вверх ногами на подвесном мосту и попали на видео

В Китае туристы повисли на подвесном мосту на высоте 36 метров и попали на видео

В Китае туристы повисли вверх ногами на подвесном мосту во время экстремальной прогулки и попали на видео. Кадры публикует South China Morning Post.

Уточняется, что мост длиной 88 метров находится на высоте 36 метров. Перед началом пути туристов предупредили о правилах безопасности и попросили не раскачиваться. Однако путешественники пренебрегли советом инструкторов, из-за чего перевернулись.

На записи видно, как они висят, цепляясь за страховые тросы. Вскоре их благополучно сняли с моста.

Ранее турист спрыгнул с тарзанки высотой 232 метра, потерял сознание и не выжил. 56-летний японец решил испытать самую высокую в мире тарзанку, которая находится в Макао, Китай.