Турист спрыгнул с самой высокой тарзанки в мире, потерял сознание и не выжил

Daily Mail: турист спрыгнул с самой высокой в мире тарзанки в Китае и не выжил

Турист спрыгнул с тарзанки высотой 232 метра, потерял сознание и не выжил. Об этом сообщает Daily Mail.

Уточняется, что 56-летний японец решил испытать самую высокую в мире тарзанку, которая находится в Макао, Китай. Во время прыжка у мужчины возникла одышка, вскоре он потерял сознание. Прибывшие на место медики констатировали, что турист не дышит.

В Skypark Macau Tower by AJ Hackett заявили, что клиенты должны заранее предупреждать о проблемах со здоровьем, в особенности с сердцем. Компания заявила, что за многолетний опыт работы осуществила множество прыжков и имеет хороший уровень безопасности.

Ранее турист спрыгнул с круизного лайнера в открытое море во время путешествия с другом и бесследно исчез у побережья Флориды. Береговая охрана обыскала территорию рядом, однако мужчина так и не был обнаружен.