В России заявили об изменении отношения мира к украинскому конфликту

Депутат Чепа: мир начинает понимать причины украинского конфликта

Сегодня наблюдается постепенное изменение отношения мира к украинскому конфликту, заявил в разговоре с «Лентой.ру» депутат Госдумы Алексей Чепа. Он допустил, что со временем страны Запад начнут занимать более мягкую позицию в отношении России, а затем — склонять Украину к перемирию.

«Меняется ситуация. Мир все больше понимает пагубность и причины этого конфликта. Общая тенденция идет в эту сторону. Думаю, многие страны Запада скоро начнут занимать сначала более мягкую позицию, потом будут склонять Украину к перемирию, предлагая разные варианты», — считает политик.

Рано или поздно, уверен Чепа, западные государства откажутся от текущей категоричной позиции США. Во многом обусловлено это может быть внутренними проблемами.

«Это вопрос времени. Ситуация меняется, страны, где складывается особенно сложная экономическая ситуация могут первыми изменить риторику», — допустил депутат.

Ранее постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности встал на сторону России по вопросу конфликта на Украине и заявил, что США должны прекратить отправку оружия в Киев. По его словам, необходимо дать возможность дипломатическим усилиям сработать. До этого Китай предпочитал занимать более нейтральные позиции.