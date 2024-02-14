Постпред КНР в ООН Чжан призвал Запад закончить поставки оружия на Украину

Постоянный представитель Китая при ООН Чжан Цзюнь на заседании Совета безопасности встал на сторону России по вопросу конфликта на Украине и заявил, что США должны прекратить отправку оружия в Киев. По его словам, необходимо дать возможность дипломатическим усилиям сработать.

Постпред Китая призвал Запад прекратить подливать масло в огонь

Издание Newsweek указывает, что заявление постпреда КНР прозвучало на фоне информации о заинтересованности Кремля в дипломатическом диалоге, направленном на прекращение конфликта на Украине. «Страны [Запада] должны немедленно прекратить подливать масло в огонь и перестать подрывать дипломатические усилия международного сообщества», — заявил постпред, призвав к реализации Минских соглашений.

К сожалению, большинство положений соглашения до сих пор не реализованы, а крупномасштабные конфликты вспыхнули позже. Это достойно сожаления и заслуживает серьезного размышления со всех сторон Чжан Цзюнь постпред Китая при ООН

Также дипломат заявил, что безопасность одной страны не может осуществляться за счет безопасности других стран, а региональная безопасность не может быть гарантирована путем усиления или даже расширения военных группировок. «Интересы безопасности всех стран равны друг другу», — отметил Чжан Цзюнь.

Представитель КНР в ООН также обратился к НАТО

Постпред также обратился к НАТО, призвав альянс прекратить угрозы. «НАТО должно придерживаться диалога и консультаций при разрешении споров и общего направления политического урегулирования вместо того, чтобы заниматься давлением, клеветой и односторонними санкциями и тем более применять силу», — сказал он.

Фото: Brendan McDermid / Reuters

По мнению дипломата, Североатлантическому альянсу необходимо проснуться от мифа о силе и перестать угрожать и требовать войны.

Китай и ранее поддерживал Россию в конфликте с Украиной

Ранее, в январе, глава Минобороны КНР Дун Цзюнь на переговорах с министром обороны России Сергеем Шойгу заявил, что Пекин будет поддерживать позицию Москвы по вопросу Украины, несмотря на давление со стороны Запада и попытки изоляции России на международной арене.

«Оказали вам поддержку на счет украинского вопроса, несмотря на то, что США и Европа продолжают давить на китайскую сторону. Даже оборонительное сотрудничество между Китаем и Евросоюзом под ударом, но мы не будем из-за этого изменять или отказываться от установленной политики», — заверил министр.

До этого официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь выразил надежду на создание условий для урегулирования кризиса на Украине. «Мы надеемся, что все стороны приложат усилия для смягчения напряженности, а также создадут условия для продвижения политического урегулирования украинского кризиса», — сказал дипломат.