Китай выразил надежду на создание условий для урегулирования кризиса на Украине

МИД КНР надеется на создание условий для урегулирования украинского конфликта

Китай надеется на создание условий для урегулирования украинского конфликта. Надежду на политическое решение кризиса на Украине выразил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что все стороны приложат усилия для смягчения напряженности, а также создадут условия для продвижения политического урегулирования украинского кризиса», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о позиции Пекина о том, что Северная Корея якобы поставляет ракеты РФ, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства сказал, что не располагает информацией об этом.

Ранее директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что президент России Владимир Путин принимает решения по Украине исходя из национальных интересов и безопасности.