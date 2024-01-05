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11:28, 5 января 2024Мир

Китай выразил надежду на создание условий для урегулирования кризиса на Украине

МИД КНР надеется на создание условий для урегулирования украинского конфликта

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Китай надеется на создание условий для урегулирования украинского конфликта. Надежду на политическое решение кризиса на Украине выразил официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь, сообщает РИА Новости.

«Мы надеемся, что все стороны приложат усилия для смягчения напряженности, а также создадут условия для продвижения политического урегулирования украинского кризиса», — сказал дипломат.

Отвечая на вопрос о позиции Пекина о том, что Северная Корея якобы поставляет ракеты РФ, официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства сказал, что не располагает информацией об этом.

Ранее директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун заявил, что президент России Владимир Путин принимает решения по Украине исходя из национальных интересов и безопасности.

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      Семен Александров
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