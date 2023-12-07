В МИД КНР оценили решения Путина по Украине

МИД КНР: Путин принимает решения по Украине исходя из национальных интересов

Президент России Владимир Путин принимает решения по Украине исходя из национальных интересов и безопасности. Такую оценку дал директор департамента Европы МИД КНР Ван Лутун на брифинге по итогам саммита Китай-Европейский союз, передает РИА Новости.

«Иногда европейские политики говорят нам, что мы должны говорить с Россией, говорить с президентом Путиным об отводе войск. Но это ведь очень независимая нация», — отметил дипломат.

Ранее глава КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Государственной Думы Вячеславом Володиным выразил надежду, что Госдума и Всекитайское собрание народных представителей усилят координацию в БРИКС, ШОС и G20. По словам китайского лидера, Пекин ожидает, что страны нарастят обмен законодательным опытом, а также углубят общение и взаимодействие на многосторонних платформах.