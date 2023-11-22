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14:23, 22 ноября 2023Мир

Китай понадеялся на усиление координации с Россией в БРИКС, ШОС и G20

Си Цзиньпин понадеялся, что ГД и ВСНП усилят координацию в БРИКС, ШОС и G20

Фото: Сергей Савостьянов / РИА Новости

Глава КНР Си Цзиньпин на встрече с председателем Государственной Думы (ГД) Вячеславом Володиным выразил надежду, что Госдума и Всекитайское собрание народных представителей (ВСНП) усилят координацию в БРИКС, ШОС и G20. Его в среду, 22 ноября, цитирует ТАСС.

По словам китайского лидера, Пекин ожидает, что страны нарастят обмен законодательным опытом, а также углубят общение и взаимодействие на многосторонних платформах.

Также Си Цзиньпин призвал укрепить сотрудничество России и Китая в целях создания прочной правовой основы развития двусторонних отношений.

Ранее сообщалось, что встреча Си Цзиньпина и Вячеслава Володина прошла в Пекине в Доме народных собраний, где традиционно встречают высокопоставленных зарубежных политиков.

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      Варвара Кошечкина
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