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15:13, 15 февраля 2024Бывший СССР

Украинские перевозчики ответили польским фермерам блокадой границы

Украинские перевозчики перекрыли границу в ответ на протесты польских фермеров
Архивное фото

Архивное фото. Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Украинские перевозчики блокировали границу с Польшей в ответ на протесты польских фермеров. Об этом сообщает издание «Общественное».

Уточняется, что водители перекрыли пункт пропуска «Ягодин — Дорогуск». На границу прибыли 15 украинских грузовиков и 20 легковых автомобилей. Отмечается, что протестная акция началась примерно в 11:00. На месте дежурят сотрудники правоохранительных органов.

По данным издания, на грузовиках перевозчики разместили плакаты с надписями на украинском, польском и английском языках. Водители с Украины намерены мешать движению по стране водителям из Польши, которые объезжают общую очередь на указанном пункте пропуска.

14 февраля спикер Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко сообщил, что в Польше проезд украинских фур открыт только на контрольно-пропускном пункте (КПП) «Краковец». По его словам, крупнейшими КПП в стране являются «Шегини», «Рава-Русская», «Ягодин» и «Краковец», и три из них уже блокируются.

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      Кристина Есикова
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