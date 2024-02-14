На Украине сообщили об единственном открытом для фур КПП в Польше

Спикер ГПС Украины Демченко: в Польше фурам открыт единственный КПП — «Краковец»

В Польше проезд украинских фур открыт на единственном контрольно-пропускном пункте (КПП) — «Краковец». Об этом рассказал спикер Государственной пограничной службы (ГПС) Украины Андрей Демченко, передает «РБК-Украина».

«Сейчас не блокируется только "Краковец", но вчера польские фермеры около часа проводили там блокировку», — сообщил Демченко, добавив, что пересечение границы грузовиками значительно ограничено.

Спикер ГПС уточнил, что крупнейшие КПП в Польше — «Шегини», «Рава-Русская» и «Ягодин» и «Краковец», и три из них уже блокируются.

Демченко привел в пример КПП «Ягодин», который до блокировок пересекали 1,2-1,4 тысячи фур в обоих направлениях. За прошедшие сутки 132 грузовика выехали на Украину и только 14 заехали в Польшу.

Польские фермеры начали перекрывать КПП на границе с Украиной, протестуя против ввоза продукции в их страну. 11 февраля они высыпали зерно из украинских грузовиков в населенном пункте Дорохуск.

