В ЕС высказались об объявлении в розыск премьера Эстонии

Представитель Еврокомиссии Массрали: мы солидарны с эстонским премьером Каллас

Европейский союз (ЕС) солидарен с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, а попытки Москвы оказать давление на Европу не увенчаются успехом. Так об объявлении в России в розыск эстонских властей высказалась представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Набила Массрали, сообщение опубликовано в Telegram-канале Евросоюза.

«Мы непоколебимо солидарны с эстонским премьер-министром Каей Каллас и всеми остальными, кого российские власти необоснованно "объявили в розыск". Подлые попытки запугивания со стороны России не увенчаются успехом, они не повлияют ни на нашу защиту демократических ценностей, ни на нашу поддержку Украины», — отмечается в публикации.

13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также госсекретаря республики Таймара Петеркопа.

На действия российских властей ранее отреагировала сама Каллас. По ее словам, Москва просто хочет запугать Эстонию.