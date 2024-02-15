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13:16, 15 февраля 2024Бывший СССР

В ЕС высказались об объявлении в розыск премьера Эстонии

Представитель Еврокомиссии Массрали: мы солидарны с эстонским премьером Каллас
Кая Каллас

Кая Каллас. Фото: Johanna Geron / Reuters

Европейский союз (ЕС) солидарен с премьер-министром Эстонии Каей Каллас, а попытки Москвы оказать давление на Европу не увенчаются успехом. Так об объявлении в России в розыск эстонских властей высказалась представитель внешнеполитической службы Еврокомиссии Набила Массрали, сообщение опубликовано в Telegram-канале Евросоюза.

«Мы непоколебимо солидарны с эстонским премьер-министром Каей Каллас и всеми остальными, кого российские власти необоснованно "объявили в розыск". Подлые попытки запугивания со стороны России не увенчаются успехом, они не повлияют ни на нашу защиту демократических ценностей, ни на нашу поддержку Украины», — отмечается в публикации.

13 февраля МВД России объявило в розыск премьер-министра Эстонии Каю Каллас, а также госсекретаря республики Таймара Петеркопа.

На действия российских властей ранее отреагировала сама Каллас. По ее словам, Москва просто хочет запугать Эстонию.

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      Глеб Палехов
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