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18:02, 15 февраля 2024Экономика

В Европе выросло количество банкротств

В Евросоюзе число банкротств компаний в 4 квартале 2023 года выросло на 4,4%

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Число банкротств компаний в Евросоюзе выросло на 4,4 процента в четвертом квартале 2023 года по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. Об этом со ссылкой на данные статистического управления ЕС пишет «Интерфакс».

При этом относительно третьего квартала прошлого года количество обанкротившихся компаний возросло только на 0,6 процента, сообщает Eurostat. Самый заметный прирост числа несостоятельных компаний в последние три месяца 2023 года был отмечен в сферах транспорта и складских услуг (плюс 9,3 процента по сравнению с предыдущим кварталом), торговли (плюс 7,7 процента), гостиничном секторе и в сфере общественного питания (плюс 1,1 процента).

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Одновременно с этим в ряде отраслей экономики Европы обанкротившихся компаний стало меньше. Наиболее существенное снижение количества такие предприятий отмечалось в сфере информации и коммуникаций, а также промышленности — на 15 и 7,4 процента соответственно.

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития России хочет в 2024 году возобновить обсуждение «зависшего» в Госдуме законопроекта о реформе института банкротства в РФ. Документ предусматривает дополнение некоторых правил, а именно увеличение шансов должников на восстановление платежеспособности, в том числе за счет введения процедуры реструктуризации долгов.

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