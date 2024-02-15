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12:51, 15 февраля 2024Силовые структуры

В ФСБ рассказали о приговоре четырем участникам российской ОПГ

В Магнитогорске вынесли приговор участникам ОПГ, грабившим и похищавшим людей

Фото: Евгений Разумный/ Коммерсантъ

Орджоникидзевский районный суд Магнитогорска вынес приговор четырем участникам организованной преступной группы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УФСБ России по Челябинской области.

Россияне признаны виновными по части 2 статьи 126 («Похищение человека»), части 2 статьи 161 («Грабеж»), части 2 статьи 163 («Вымогательство»), части 2 и 3 статьи 240 («Вовлечение в занятие проституцией»), части 1 и 2 статьи 241 («Организация занятия проституцией») УК РФ.

По данным ведомства, сообщники долгое время грабили, похищали людей, вымогали у них деньги и вовлекали несовершеннолетних в проституцию. Отмечается, что они применяли оружие и насилие.

Суд назначил им наказание от 6 до 7,5 года колонии общего и строгого режимов.

Ранее стало известно, что следователь ФСБ возбудил уголовное дело против жителя Сыктывкара, намеревавшегося совершить госизмену и воевать на стороне Вооруженных сил Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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