В московском метро пошел снег

В вагоне московского метро пошел снег

В московском метрополитене пошел снег. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Новости Москвы».

На записи, сделанной одним из очевидцев произошедшего, можно наблюдать, как снег проник в вагон метро через решетки вентиляции и стал падать на головы пассажиров. При этом большинство из них не удивились снегопаду и не обратили на него внимания.

Предположительно, снег пошел в районе станции «Технопарк» Замоскворецкой линии. «Это поезд по улице ехал, открытая станция "Технопарк". В вентиляцию задувало», — объяснил один из пользователей в комментариях.

Ранее в этот же день стало известно, что за эту зиму в Москве выпало уже более двух метров снега при норме в 1,52 метра. На данный момент в ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек.