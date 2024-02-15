Среда обитания
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13:56, 15 февраля 2024Среда обитания

В московском метро пошел снег

В вагоне московского метро пошел снег

В московском метрополитене пошел снег. Соответствующая публикация появилась в Telegram-канале «Новости Москвы».

На записи, сделанной одним из очевидцев произошедшего, можно наблюдать, как снег проник в вагон метро через решетки вентиляции и стал падать на головы пассажиров. При этом большинство из них не удивились снегопаду и не обратили на него внимания.

Предположительно, снег пошел в районе станции «Технопарк» Замоскворецкой линии. «Это поезд по улице ехал, открытая станция "Технопарк". В вентиляцию задувало», — объяснил один из пользователей в комментариях.

Ранее в этот же день стало известно, что за эту зиму в Москве выпало уже более двух метров снега при норме в 1,52 метра. На данный момент в ликвидации последствий снегопада задействовано 14,5 тысячи единиц техники и 165 тысяч человек.

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      Полина Кислицына
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