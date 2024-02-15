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13:45, 15 февраля 2024Культура

В Москве из-за внешнего вида избили актера

Актера и модель Пакалова избили в Москве из-за его шубы

Кадр: @andrey__pakalov

В Москве из-за внешнего вида избиению подвергся российский актер и модель Андрей Пакалов. Об этом сообщает Baza.

По данным издания, артист вышел покурить у своего подъезда в шубе из волка, лисы и бобра. Мимо проходил мужчина, которому не понравился вид Пакалова — он перепутал актера с ЛГБТ-активистом (международное общественное движение ЛГБТ признано экстремистской организацией и запрещено в России) и обматерил его, после чего оппоненты проследовали в подъезд для выяснения отношений.

Там неизвестный головой разбил лицо артиста. Пакалов обратился в поликлинику, где ему диагностировали сотрясение мозга, ушиб носа и раскол передних зубов. В ходе проверки полицейские выяснили, что после драки с актером мужчина устроил еще один скандал в подъезде и разбил телефон консьержки.

Ранее стало известно, что в центре Москвы неизвестный мужчина попытался похитить певицу Бьянку.

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      Анастасия Астахова
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