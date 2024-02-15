В Москве осудят сына за расправу над родителями-пенсионерами

В Москве завершено расследование дела об убийстве сыном родителей-пенсионеров

В Москве суд рассмотрит дело 56-летнего мужчины, расправившегося с пожилыми родителями. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

По данным ведомства, 5 февраля 2023 года фигурант в квартире дома на Ленинском проспекте поссорился с родителями. Он 26 раз ударил ножом по шеи, лицу и груди мать, а затем накинулся на отца. Оба не выжили. Сын хотел скрыть следы преступления: отмыл ботинки от крови и уехал в Подмосковье, выкинув там нож.

6 февраля в Москве обвиняемый сообщил, что обнаружил супругов-пенсионеров с ножевыми ранениями. Он рассказал, что якобы приехал к ним, потому что они перестали выходить на связь. Но следователи установили причастность мужчины к расправе.