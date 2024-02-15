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18:30, 15 февраля 2024Мир

В НАТО заявили об открытии нового тренировочного центра для Украины

Генсек НАТО Столтенберг: в Польше откроется тренировочный центр для ВСУ

Фото: Alina Smutko / Reuters

Для Украины будет открыт новый тренировочный центр НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Центр для подготовки военнослужащих ВСУ будет располагаться в Польше, в городе Быдгощ. В этом аналитическом, тренировочном и образовательном центре будут «учитываться уроки конфликта на Украине», добавил он. Пока что принято только политическое решение по созданию центра, эксперты продолжат работать над его форматом и задачами.

Ранее Столтенберг призвал Европейский союз к единству с США и предостерег от разногласий на фоне заявлений бывшего президента Штатов Дональда Трампа о поддержке потенциального нападения России.

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      Дмитрий Попов
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