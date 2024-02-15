В НАТО заявили об открытии нового тренировочного центра для Украины

Генсек НАТО Столтенберг: в Польше откроется тренировочный центр для ВСУ

Для Украины будет открыт новый тренировочный центр НАТО. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг, передает РИА Новости.

Центр для подготовки военнослужащих ВСУ будет располагаться в Польше, в городе Быдгощ. В этом аналитическом, тренировочном и образовательном центре будут «учитываться уроки конфликта на Украине», добавил он. Пока что принято только политическое решение по созданию центра, эксперты продолжат работать над его форматом и задачами.

Ранее Столтенберг призвал Европейский союз к единству с США и предостерег от разногласий на фоне заявлений бывшего президента Штатов Дональда Трампа о поддержке потенциального нападения России.