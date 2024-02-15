В ООН призвали ВСУ прекратить атаки на Белгород

Дюжаррик призвал прекратить атаковать гражданские объекты в Белгороде

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, призвав прекратить наносить удары по гражданским объектам, сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом», — заявил он.

Дюжаррик назвал подобные атаки неприемлемыми и подчеркнул необходимость срочно остановить их.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число погибших и пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду. Он подчеркнул, что двое детей и двое взрослых будут отправлены на лечение в Москву.