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20:59, 15 февраля 2024Мир

В ООН призвали ВСУ прекратить атаки на Белгород

Дюжаррик призвал прекратить атаковать гражданские объекты в Белгороде

Фото: Антон Вергун / РИА Новости

Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик прокомментировал ракетные атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Белгород, призвав прекратить наносить удары по гражданским объектам, сообщает РИА Новости.

«Мы видели сообщения о ракетных ударах по российскому городу Белгород, мы снова повторяем, что атаки против гражданских и объектов инфраструктуры запрещены международным гуманитарным правом», — заявил он.

Дюжаррик назвал подобные атаки неприемлемыми и подчеркнул необходимость срочно остановить их.

Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков назвал число погибших и пострадавших при ракетном ударе ВСУ по Белгороду. Он подчеркнул, что двое детей и двое взрослых будут отправлены на лечение в Москву.

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      Марина Совина
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