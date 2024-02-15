В Петербурге мужчина проломил голову шестилетнему сыну за порванные обои

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчина проломил голову сыну из-за порванных обоев

В Санкт-Петербурге 31-летний мужчина проломил голову шестилетнему сыну в квартире на Союзном проспекте из-за порванных обоев. Об этом сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке».

По сведениям издания, неладное заподозрили соседи, услышав детские вопли. Они вызвали сотрудников полиции.

Горожанин рассказал прибывшим оперативникам, что истязал ребенка в воспитательных целях. Он пояснил, что, когда вернулся с работы домой, сожительница показала ему фотографию порванных обоев, которые якобы испортил его сын.

Мужчина схватил мальчика и потащил в кладовку, где начал наносить ему удары.

Впоследствии у ребенка диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение, множество ушибов и гематом по всей верхней части тела: от спины до ушей. Юного пострадавшего продолжают обследовать врачи.

Отца доставили в полицейский участок, где на него составили административный протокол.

Ранее сообщалось, что в Калининграде мужчина избил жену на глазах у девятилетнего сына с пороком сердца в коридоре лицея № 35.