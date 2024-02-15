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10:22, 15 февраля 2024Силовые структуры

В российском селе Хохол бизнесмена приковали к батарее в доме и ограбили

Под Воронежем грабители вынесли из дома бизнесмена 11 млн рублей и 43 тыс. евро

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

В Воронежской области преступники ограбили дом бизнесмена. Об этом сообщают «Известия».

Преступление было совершено в селе Хохол утром 14 февраля. По словам пострадавшего, двое грабителей в балаклавах и с пистолетами ворвались к нему в дом. Они потребовали от хозяина отдать сбережения и ценности. Приковав его наручниками к батарее, преступники вынесли 11 миллионов рублей, 43 тысячи евро и 1,5 килограмма ювелирных изделий.

Помимо этого грабители забрали у бизнесмена ружье и скрылись на его автомобиле.

Пострадавшего обнаружила супруга, вернувшаяся вечером домой, и сразу же вызвала полицию. В настоящее время идет розыск грабителей.

14 февраля сообщалось, что в Хабаровске вооруженный мужчина ограбил отделение банка. Он, угрожая предметами, похожими на пистолет и ручными гранатами, похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Суммарный ущерб превысил 13 миллионов рублей. В настоящее время грабителя разыскивают.

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      Любовь Ширижик
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