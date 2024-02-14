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05:02, 14 февраля 2024Россия

Вооруженный россиянин похитил из банка 11 миллионов рублей

В Хабаровске грабитель напал на отделение банка и вынес 11 миллионов рублей

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

В Хабаровске вооруженный мужчина ограбил отделение банка. Об этом сообщается на сайте управления МВД по Хабаровскому краю.

Инцидент произошел на улице Краснореченской. По предварительной информации, злоумышленник, угрожая предметами, похожими на пистолет и ручные гранаты, похитил 11 миллионов рублей и иностранную валюту. Уточняется, что суммарный ущерб от кражи составил свыше 13 миллионов рублей. В настоящее время грабителя разыскивают.

Ранее в Приморском крае было завершено расследование уголовного дела в отношении двоих местных жителей, похитивших 12 миллионов рублей из банка с помощью подкопа. В августе 2022 года они проникли в кассовое помещение банка через заранее подготовленное отверстие в подвале дома, вынесли деньги и скрылись с места преступления.

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      Марина Совина
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