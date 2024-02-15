В портах США заблокировали тысячи автомобилей Porsche и Bentley

FT: в США заблокировали тысячи авто Porsche, Bentley, Audi из-за детали из Китая

В портах США заблокировали тысячи автомобилей Porsche, Bentley и Audi после того, как владелец Porshe, концерн Volkswagen обнаружила деталь китайского производителя, якобы нарушавшего законы о применении принудительного труда. Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

По их данным, автопроизводитель отложил поставку автомобилей до конца марта, поскольку заменил электронный компонент, который, как выяснилось, прибыл из «западного Китая». При этом Volkswagen Group не знал о происхождении детали, она была получена от косвенного поставщика, расположенного дальше по цепочке поставок, пока поставщик «не предупредил» о проблеме, затронувшей около тысячи спортивных автомобилей и внедорожников Porsche, нескольких сотен Bentley и нескольких тысяч машин Audi.

При этом собеседники газеты не подтвердили, была ли данная деталь произведена в самом Синьцзяне. Концерн Volkswagen сразу уведомил власти США об ее обнаружении.

Ранее стало известно, что Китай в 2023 году потерял статус главного импортера в США. По данным Министерства торговли страны, китайский импорт в прошлом году сократился на 20 процентов, до 427 миллиардов долларов. На первое место по объему поставок вышла Мексика, превысив отметку в 475 миллиардов долларов.