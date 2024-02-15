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04:39, 15 февраля 2024Мир

В США заявили об отсутствии угрозы нацбезопасности США из-за оружия РФ в космосе

NYT: угрозы нацбезопасности США якобы из-за размещения РФ оружия в космосе нет

Фото: Joe Skipper / Reuters

Информация об угрозе национальной безопасности США со стороны России, распространяющаяся в СМИ, не угрожают ни Вашингтону, ни его европейским союзникам и Украине. Об этом пишет газета New York Times со ссылкой на источники.

Ранее ABC News опубликовал информацию о том, что Россия хочет разместить ядерную бомбу в космосе.

«Это средство все еще находится на этапе разработки, и Россия его не развернула», — уточняет NYT.

Отмечается, что информация «строго засекречена».

В декабре президент России Владимир Путин заявил, что ядерная триада России на 95 процентов состоит из современного оружия. В 2022 году этот показатель составлял 91 процент.

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      Юлия Мискевич
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