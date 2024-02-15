Дэнс: интервью Путина Карлсону показало, что плохое знание России угрожает США

Решение президента России Владимира Путина дать интервью американскому журналисту Такеру Карлсону показало, что США «опасно» плохо знакомы с Россией. Об этом заявил экс-советник замминистра финансов США Томас Дэнс в статье для The American Conservative.

«Смелое интервью Такера должно продемонстрировать американцам четкую реальность: мы, как нация, опасно незнакомы с Россией, и это невежество подвергает нашу собственную страну риску», — предупредил Дэнс об угрозе.

По его мнению, США должны остановится и задуматься о своих реальных целях на Украине и их соответствии истинным американским интересам. Поэтому, считает Дэнс, необходимо лучше понять позицию России.

Интервью президента России Карлсону вышло в ночь на 9 февраля. Оно было опубликовано на сайте журналиста и в его аккаунте в X. За несколько часов запись с видео набрала десятки миллионов просмотров, а Путин и Карлсон стали самыми упоминаемыми персонами в социальных сетях.

После общения с российским лидером Такер Карлсон признался, что его удивила готовность Путина к мирному разрешению противостояния с Украиной.