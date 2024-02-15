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17:23, 15 февраля 2024Мир

В США заявили об угрозе уничтожения Россией всех военных заводов Украины

Американский подполковник Дэвис: РФ может уничтожить все военные заводы Украины

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Россия может задействовать весь свой потенциал для уничтожения военно-промышленного комплекса Украины. С таким заявлением в эфире своего YouTube-канала Daniel Davis / Deep Dive выступил подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис

«У России есть стратегическая возможность через всю страну запустить ракеты и уничтожить большие заводы, что она и делает на регулярной основе», — сказал военный.

По словам офицера, Вооруженным силам Украины угрожает огромный производственный потенциал России, и конфликт для них по факту проигран.

Ранее бывший разведчик Вооруженных сил США Скотт Риттер заявил, что Украина скоро потерпит крах по всей линии фронта, поскольку у нее становится все меньше солдат.

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      Виктория Кондратьева
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