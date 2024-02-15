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12:55, 15 февраля 2024Бывший СССР

В ВСУ признали проблему со снабжением в Авдеевке

Спикер Сил обороны ВСУ Лиховий сообщил о проблемах со снабжением в Авдеевке

Фото: Evgeniy Maloletka / AP

Вооруженные силы Украины (ВСУ) испытывают проблемы со снабжением группировки в Авдеевке. Об этом сообщил спикер Сил обороны таврического направления Дмитрий Лиховий, передает «РБК-Украина».

«Ключевое сообщение — поставки в Авдеевку и эвакуация из города усложнены, но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заранее», — признал Лиховий.

Он рассказал, что линия фронта «очень динамична», и «кое-где» украинские подразделения «отступают на более выгодные позиции».

Ранее военный корреспондент Евгений Лисицын сообщил, что в районе Авдеевки наступает критический момент, и солдатам ВСУ предъявлен ультиматум о капитуляции. По его словам, решение о следующих действиях будет принято на высшем уровне, непосредственно президентом Владимиром Зеленским.

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      Алевтина Запольская
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