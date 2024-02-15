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15:20, 15 февраля 2024Мир

В ООН заявили о необходимости плана Маршалла для сектора Газа

ООН: для восстановления Газы нужен новый план Маршалла

Фото: Israel Defense Forces / Reuters

Для послевоенного восстановления сектору Газа нужно предоставить собственный план Маршалла. Об этом заявил директор отдела Конференции ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД) Ричард Козул-Райт, пишет Reuters.

«Это потребует нового плана Маршалла», — охарактеризовал чиновник возможные меры по возрождению жизни в городе, сравнив их с поддержкой США Европы после Второй мировой войны.

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Нынешние разрушения, по словам представителя ЮНКТАД, уже в четыре раза превышают ущерб, нанесенный Газе во время предыдущего конфликта, который продлился семь недель в 2014 году.

Ранее с планом Маршалла сравнили помощь, предоставленную Украине европейскими странами. По мнению главы Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо, финансовая поддержка Киеву со стороны ЕС в реальном выражении гораздо больше американской помощи Европе после Второй мировой войны.

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      Дмитрий Попов
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