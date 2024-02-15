Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:58, 15 февраля 2024Бывший СССР

ВСУ впервые применили американский гибридный боеприпас GLSDB

«Ратник 2-го раZряда» опубликовал первое видео с обломками боеприпаса GLSDB

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили гибридный боеприпас GLSDB американского производства. Видео с его обломками опубликовал Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда».

Снаряд был выпущен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Его обнаружили в районе Кременной.

Комбинированный боеприпас имеет в основе управляемую авиабомбу GBU-39/B SDB. Разгонный блок отделяется, после чего бомба начинает планирование к цели.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для иностранных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, во время ракетных атак ВСУ расходуют большой запас зенитных управляемых ракет.

Что думаешь? Оцени!
      Алевтина Запольская
      Обсудить
      Последние новости

      Трамп хочет добиваться переговоров между Россией и Украиной. Как это отразится на США и НАТО?

      Белый дом пошутил над разбитым сердцем оппонента помощи Украине и получил ответ

      «Москвич» сократит планы по выпуску автомобилей

      Россияне стали больше читать бумажные книги

      В российском селе Хохол бизнесмена приковали к батарее в доме и ограбили

      Польша подняла в воздух самолеты из-за дальней авиации России

      80-летняя вдова стала встречаться с 24-летним таксистом

      Дочь Джонни Деппа показала голую грудь в кружевном наряде

      Пожар во дворе «Известий» в центре Москвы ликвидировали

      Москвичей предупредили о возвращении гололедицы

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше