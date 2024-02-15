ВСУ впервые применили американский гибридный боеприпас GLSDB

«Ратник 2-го раZряда» опубликовал первое видео с обломками боеприпаса GLSDB

Вооруженные силы Украины (ВСУ) впервые применили гибридный боеприпас GLSDB американского производства. Видео с его обломками опубликовал Telegram-канал «Ратник 2-го раZряда».

Снаряд был выпущен из реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS. Его обнаружили в районе Кременной.

Комбинированный боеприпас имеет в основе управляемую авиабомбу GBU-39/B SDB. Разгонный блок отделяется, после чего бомба начинает планирование к цели.

Ранее спикер Военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат сообщил о дефиците ракет для иностранных систем противовоздушной обороны (ПВО). По его словам, во время ракетных атак ВСУ расходуют большой запас зенитных управляемых ракет.