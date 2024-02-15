Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:22, 15 февраля 2024Россия

Взрыв произошел в районе российского оборонного предприятия

В алтайском Бийске взрыв произошел в районе оборонного предприятия

Фото: Александр Черных / Коммерсантъ

В Бийске Алтайского края взрыв произошел в районе оборонного предприятия. Жители российского города отметили, что услышали громкий звук, а затем почувствовали мощную волну, от которой дрожали стекла в домах. Местный мэр Виктор Щигрев в своем Telegram-канале прокомментировал инцидент.

По его данным, хлопок раздался в районе промзоны в Бийске. «Это, согласно технологическому процессу, проводились работы одним из предприятий нашего города. Повода для беспокойства нет», — разъяснил Щигрев.

Власти Алтайского края не стали раскрывать, на каком именно предприятии был слышен громкий звук. В некоторых Telegram-каналах предположили, что все произошло на режимном заводе АО «Федеральный научно-производственный центр "Алтай"» (ФНПЦ «Алтай»).

Ранее сообщалось, что на оборонном заводе под Ижевском произошел мощный взрыв. Впоследствии власти Удмуртии разъяснили, что там проходили испытания ракетных двигателей.

Что думаешь? Оцени!
      Анна Щербакова
      Обсудить
      Последние новости

      По Украине нанесен массированный удар. ВСУ зафиксировали пуски 26 ракет

      Вяльбе заявила о зависти иностранцев к российским соревнованиям

      Опровергнуто популярное представление о медузах

      Лада Дэнс рассказала о планах открыть собственный лейбл

      В Совфеде жестко высказались о заявлении главы МИД Польши о репарациях от России

      Макрон заявил о планах подписать соглашение о гарантиях безопасности для Украины

      Командир российского «Шторма» был ранен при атаке ВСУ. Украинские пленные помогли унести его с поля боя

      В российском регионе объявили ракетную опасность

      На Украине призвали выяснить судьбу пленных бойцов ВСУ с самолета Ил-76

      74-летняя Миучча Прада снялась без макияжа для обложки журнала

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше