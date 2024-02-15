Замглавы МИД России встретился с новым послом Израиля

Замглавы МИД Руденко принял нового посла Израиля Гальперин по ее просьбе

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с новым послом Израиля в Москве Симоной Гальперин. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД.

Как отмечается в заявлении, замглавы МИД 15 февраля принял Гальперин по ее просьбе.

«[В ходе встречи] были рассмотрены некоторые актуальные вопросы взаимодействия России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие темы международной и региональной повести дня», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее российское Министерство иностранных дел указало Гальперин на ее неприемлемые оценки внутренней и внешней политики Москвы. При этом в МИД заявили, что Россия остается ориентированной на конструктивный диалог с израильскими коллегами.