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15:34, 15 февраля 2024Мир

Замглавы МИД России встретился с новым послом Израиля

Замглавы МИД Руденко принял нового посла Израиля Гальперин по ее просьбе
Симона Гальперин

Симона Гальперин. Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко встретился с новым послом Израиля в Москве Симоной Гальперин. Об этом говорится в сообщении на официальном сайте МИД.

Как отмечается в заявлении, замглавы МИД 15 февраля принял Гальперин по ее просьбе.

«[В ходе встречи] были рассмотрены некоторые актуальные вопросы взаимодействия России с государствами Азиатско-Тихоокеанского региона, а также другие темы международной и региональной повести дня», — уточнили в российском внешнеполитическом ведомстве.

Ранее российское Министерство иностранных дел указало Гальперин на ее неприемлемые оценки внутренней и внешней политики Москвы. При этом в МИД заявили, что Россия остается ориентированной на конструктивный диалог с израильскими коллегами.

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      Дарья Балацкая
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