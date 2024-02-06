Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:51, 6 февраля 2024Мир

МИД России указал послу Израиля на неприемлемые оценки политики Москвы

МИД России указал послу Израиля Гальперин на неприемлемые оценки политики Москвы
СюжетВойна Израиля с ХАМАС

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

МИД России указал послу Израиля Симоне Гальперин на ее неприемлемые оценки внутренней и внешней политики Москвы. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Посол была проинформирована специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля ее интервью изданию "Коммерсантъ"», — отмечается в тексте МИД России.

В частности, было указано на «неприемлемые оценки» израильского посла некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики России. Однако в министерстве также подчеркнули, что Москва остается ориентированной на конструктивный диалог с Тель-Авивом.

Ранее Гальперин прибыла в МИД России, куда ее вызвали из-за недопустимых высказываний. В частности, она заявила о якобы позднем осуждении Москвой атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль, а также сохранении контактов с данной структурой.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Трампу отказали в иммунитете по делу о штурме Капитолия. Что это значит для бывшего президента США?

      Карлсон заявил о попытках Белого дома сорвать интервью с Путиным

      Леброн Джеймс назвал величайшего футболиста в истории

      Байден заявил об отчаянном положении Украины

      Такер Карлсон заявил о скором интервью с Путиным

      Байден обвинил Трампа в препятствовании принятию проекта о помощи Украине

      На Украине обвинили СБУ в убийстве Ильи Кивы и Владлена Татарского

      Белый дом признал нанесение Россией ударов по военным целям на Украине

      Байдена обвинили в подрыве авторитета США

      Украину предупредили об опасной ситуации в конфликте с Россией

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше