МИД России указал послу Израиля на неприемлемые оценки политики Москвы

МИД России указал послу Израиля Гальперин на неприемлемые оценки политики Москвы

МИД России указал послу Израиля Симоне Гальперин на ее неприемлемые оценки внутренней и внешней политики Москвы. Об этом сообщается в заявлении российского внешнеполитического ведомства.

«Посол была проинформирована специальным представителем президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, заместителем министра иностранных дел России Михаилом Богдановым о негативной реакции МИД России на опубликованное 4 февраля ее интервью изданию "Коммерсантъ"», — отмечается в тексте МИД России.

В частности, было указано на «неприемлемые оценки» израильского посла некоторых вопросов российской внешней и внутренней политики России. Однако в министерстве также подчеркнули, что Москва остается ориентированной на конструктивный диалог с Тель-Авивом.

Ранее Гальперин прибыла в МИД России, куда ее вызвали из-за недопустимых высказываний. В частности, она заявила о якобы позднем осуждении Москвой атаки исламистской группировки ХАМАС на Израиль, а также сохранении контактов с данной структурой.