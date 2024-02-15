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11:58, 15 февраля 2024Силовые структуры

Здание «Известия холл» в центре Москвы после тушения пожара попало на видео

СК показал видео с места тушения пожара в здании «Известия холл» в Москве
СюжетПожар в Москве:
Начало событий в новости СКР организовал доследственную проверку из-за пожара в здании «Известий»

Следственный комитет России (СКР) показал здание «Известия холл» в центре Москвы после тушения пожара. Ведомство предоставило «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как внутри здания работают пожарные и сотрудники Следственного комитета, которые приступили к осмотру места происшествия. Показаны обгоревшие перекрытия, а также разрушенные конструкции.

Известно, что СК проводит доследственную проверку по факту ЧП.

Пожар в здании «Известия холл» начался утром 15 февраля. Из-за огня внутри здания рухнул металлический купол. Огонь перекинулся на несколько соседних зданий. Возгорание произошло на площади 1500 метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.

В настоящее время следствие проводит работы по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза.

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      Анна Габай
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