Здание «Известия холл» в центре Москвы после тушения пожара попало на видео

СК показал видео с места тушения пожара в здании «Известия холл» в Москве

Следственный комитет России (СКР) показал здание «Известия холл» в центре Москвы после тушения пожара. Ведомство предоставило «Ленте.ру» оперативное видео.

На кадрах видно, как внутри здания работают пожарные и сотрудники Следственного комитета, которые приступили к осмотру места происшествия. Показаны обгоревшие перекрытия, а также разрушенные конструкции.

Известно, что СК проводит доследственную проверку по факту ЧП.

Пожар в здании «Известия холл» начался утром 15 февраля. Из-за огня внутри здания рухнул металлический купол. Огонь перекинулся на несколько соседних зданий. Возгорание произошло на площади 1500 метров. Пожару присвоили третий номер сложности из пяти.

В настоящее время следствие проводит работы по выяснению всех обстоятельств произошедшего. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). В ближайшее время будет проведена пожарно-техническая экспертиза.