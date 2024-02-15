СКР организовал доследственную проверку из-за пожара в здании «Известий»

СК проводит доследственную проверку из-за пожара в здании «Известий»

Следственный комитет России (СКР) организовал доследственную проверку из-за пожара в здании «Известия холл» на Пушкинской площади в Москве. Об этом «Ленте.ру» сообщили в столичном управлении Следственного комитета России (СКР).

Проверка проводится по признакам преступления по части 1 статьи 216 УК РФ («Нарушение правил безопасности при ведении строительных работ»). Следователи и криминалисты уже осматривают место происшествия и выясняют все обстоятельства произошедшего. Вскоре будет проведена пожарно-техническая экспертиза. Вопрос о возбуждении дела пока решается.

Пожар в здании на Пушкинской площади начался утром в четверг, 15 февраля. Из-за пожара оказались перекрыты три полосы из четырех по Тверской улице в сторону Садового Кольца и одна полоса из четырех по Большому Путинковскому переулку. Огонь обрушил внутри здания металлический купол, он также перекинулся на несколько строений во дворе дома. По предварительным данным, в горящих помещениях может находиться около 70 газовых баллонов.