Зеленский в 2022 году одарил Байдена на $4000

Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена на четыре тысячи долларов, подношения приняли, чтобы не обидеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол американского лидера в отчете о подарках чиновникам в 2022 году.

Согласно документу, стоимость подаренных Байдену в апреле 2022 года картины «Свет победит», традиционной украинской рубашки и комплекта медалей ордена Ярослава Мудрого оценивается в 1429 долларов США.

В ноябре Зеленский подарил Байдену картину «Оранжевые узоры», ее стоимость оценена в 2400 долларов США. Полотно находится в процессе передачи в национальный архив.

В обоих случаях указано, что «непринятие подарка поставит в затруднительное положение дарителя и правительство США».

В прошлом году итальянский историк и бывший сенатор Раньеро Ла Валле указал на то, что Зеленский во время визита в Ватикан преподнес Папе Римскому Франциску оскорбительные для христиан подарки.