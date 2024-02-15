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01:40, 15 февраля 2024Мир

Зеленский одарил Байдена на тысячи долларов

Зеленский в 2022 году одарил Байдена на $4000
Владимир Зеленский и Джо Байден

Владимир Зеленский и Джо Байден. Фото: Leah Millis / Reuters

Владимир Зеленский в 2022 году одарил президента США Джо Байдена на четыре тысячи долларов, подношения приняли, чтобы не обидеть. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на протокол американского лидера в отчете о подарках чиновникам в 2022 году.

Согласно документу, стоимость подаренных Байдену в апреле 2022 года картины «Свет победит», традиционной украинской рубашки и комплекта медалей ордена Ярослава Мудрого оценивается в 1429 долларов США.

В ноябре Зеленский подарил Байдену картину «Оранжевые узоры», ее стоимость оценена в 2400 долларов США. Полотно находится в процессе передачи в национальный архив.

В обоих случаях указано, что «непринятие подарка поставит в затруднительное положение дарителя и правительство США».

В прошлом году итальянский историк и бывший сенатор Раньеро Ла Валле указал на то, что Зеленский во время визита в Ватикан преподнес Папе Римскому Франциску оскорбительные для христиан подарки.

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      Марина Совина
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